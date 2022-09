Per il Psg Allegri pensa alla coppia d'attacco Vlahovic - Miretti: le ultime da Torino (Di lunedì 5 settembre 2022) Non ci sarà Angel Di Maria nell'esordio della Juventus in Champions League contro il Psg al Parco dei Principi (martedì alle ore ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 5 settembre 2022) Non ci sarà Angel Di Maria nell'esordio della Juventus in Champions League contro il Psg al Parco dei Principi (martedì alle ore ...

romeoagresti : Dalla #Continassa: la #Juve si prepara per il #PSG // Juve prepare to face PSG ?????? - tuttosport : La prima pagina di Tuttosport: ?? Juve, intanto alza il ritmo ?? Toro, notte per sognare ?? Il rosso vero è Pecco… - romeoagresti : La base del principio d’accordo - che verrà definito entro domani mattina - tra la #Juve e il #Psg per #Paredes: 15… - ale_taia : RT @paolo_is_dead: allegri tornando in aeroporto dopo aver sistemato 400 kg di tritolo davanti allo stadio per evitare un 7-0 dal psg: http… - Frances54325203 : RT @paolo_is_dead: allegri tornando in aeroporto dopo aver sistemato 400 kg di tritolo davanti allo stadio per evitare un 7-0 dal psg: http… -