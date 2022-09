Per i 100 anni del campionato dei circoli di tennis ci sono anche Sinner e Musetti (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Più forte il Tc Italia Forte dei Marmi con un dream team che schiera Jannik Sinner , Lorenzo Sonego, Jan-Lennard Struff e Stefano Travaglia o il Park Genova, che punta su Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager e, tra gli altri, Simone Bolelli? Si vedrà sul campo. Quel che è certo è che nel centenario del campionato italiano di serie A1 di cui la Federtennis ha appena definito gironi e calendario si fa molto sul serio, con ventiquattro squadre al via (16 maschili, 8 femminili) e una campagna acquisti che accanto alle stelle del tennis italiano ha ingaggiato e tesserato tennisti stranieri di alto livello come Roberto Bautista Agut (semifinalista a Wimbledon nel 2019): lo spagnolo gioca con il connazionale Pedro Martinez, l'olandese Tallon Griekspoor e ... Leggi su agi (Di lunedì 5 settembre 2022) AGI - Più forte il Tc Italia Forte dei Marmi con un dream team che schiera J, Lorenzo Sonego, Jan-Lennard Struff e Stefano Travaglia o il Park Genova, che punta su Fabio Fognini, Lorenzo, Gianluca Mager e, tra gli altri, Simone Bolelli? Si vedrà sul campo. Quel che è certo è che nel centenario delitaliano di serie A1 di cui la Federha appena definito gironi e calendario si fa molto sul serio, con ventiquattro squadre al via (16 maschili, 8 femminili) e una campagna acquisti che accanto alle stelle delitaliano ha ingaggiato e tesseratoti stranieri di alto livello come Roberto Bautista Agut (semifinalista a Wimbledon nel 2019): lo spagnolo gioca con il connazionale Pedro Martinez, l'olandese Tallon Griekspoor e ...

