Pentathlon moderno, terza serie di test della nuova disciplina ad ostacoli: prima volta a Lignano Sabbiadoro per U19 e U17 (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Pentathlon moderno prosegue la propria transizione verso una nuova fase, quella che accompagnerà lo sport del soldato alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: dopo i Giochi di Parigi 2024 l'equitazione sparirà dal novero delle cinque discipline e, dopo quelli sostenuti ad Ankara ed a Manila, a settembre si terranno in Italia, a Lignano Sabbiadoro, altri test della nuova prova ad ostacoli candidata a sostituirla. Si tratta di una disciplina spettacolare, sulla scia dei percorsi ad ostacoli in stile Ninja Warrior: il percorso del primo test effettuato in Turchia era formato da nove ostacoli ed era stato realizzato dall'UIPM in collaborazione con World Obstacle (Fédération ...

