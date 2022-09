Pd e sinistra campioni di autogol, Filippo Facci: lavorano per non farsi votare (Di lunedì 5 settembre 2022) I giornali che ospitano commenti contraddittori possono piacere (allo scrivente molto) purché non ne esca un'anarchia incontrollata e in ogni pagina si sappia che cosa riporta la successiva. Nel caso di Repubblica, un giornale generalmente di sinistra, in questi giorni le discordanze sono diventate particolarmente interessanti perché rispecchiano le stesse della sinistra elettorale. Venerdì scorso, pagina 26, Michele Serra proponeva una personale soluzione circa il «controproducente, perla sinistra, ripetere come un ritornello l'allarme antifascista» senza che ci si concentri su temi concreti. La personale soluzione la vedremo poi, ma intanto Serra, subito dopo, ricordava «quanto sia tema concreto vivere sotto scorta in quanto ebrei quotidianamente invitati a sparire nei forni». Parlava di Liliana Segre ed Emanuele Fiano, anche se in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) I giornali che ospitano commenti contraddittori possono piacere (allo scrivente molto) purché non ne esca un'anarchia incontrollata e in ogni pagina si sappia che cosa riporta la successiva. Nel caso di Repubblica, un giornale generalmente di, in questi giorni le discordanze sono diventate particolarmente interessanti perché rispecchiano le stesse dellaelettorale. Venerdì scorso, pagina 26, Michele Serra proponeva una personale soluzione circa il «controproducente, perla, ripetere come un ritornello l'allarme antifascista» senza che ci si concentri su temi concreti. La personale soluzione la vedremo poi, ma intanto Serra, subito dopo, ricordava «quanto sia tema concreto vivere sotto scorta in quanto ebrei quotidianamente invitati a sparire nei forni». Parlava di Liliana Segre ed Emanuele Fiano, anche se in ...

