Paura per Cecilia Rodriguez: ha rischiato grosso! Cosa è successo alla sorella di Belen (Di lunedì 5 settembre 2022) Disavventura per Cecilia Rodriguez, influencer e partecipante ad alcuni reality show televisivi, la quale ha riportato tutto sui social Poche ore fa era sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, assieme al suo compagno ormai inseparabile Ignazio Moser. Mentre oggi ha testimoniato un ‘incidente’ piuttosto delicato sui social. Ci riferiamo a Cecilia Rodriguez, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Disavventura per, influencer e partecipante ad alcuni reality show televisivi, la quale ha riportato tutto sui social Poche ore fa era sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia, assieme al suo compagno ormai inseparabile Ignazio Moser. Mentre oggi ha testimoniato un ‘incidente’ piuttosto delicato sui social. Ci riferiamo a, L'articolo proviene da Inews24.it.

TeresaBellanova : Una neuro urgente per Letta. Il jobsAct fu votato dal Parlamento e proposto dal governo che vedeva ministri Pd, di… - EnricoLetta : Si parte da chi non ce la fa più. Nel programma #Pd: ??una mensilità in più a fine anno; ?? 2.000 euro annui per… - fattoquotidiano : Da sempre, quando il potere decide di cavalcare la paura, finisce per colpire sempre le stesse due categorie, etern… - Gabriele_bian : @CarloCalenda @SkyTG24 Carlo hanno tutti paura di un confronto con la competenza…e gli italiani se ne stanno accorg… - minirori_ : L'odio nei confronti di Olivia Wilde fa quasi paura. Mai vista tanta mobilitazione per chi ha fatto di peggio ma no… -