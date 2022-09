Partenza Flop sulla tratta ferroviaria Velletri-Roma Termini: dopo un mese e mezzo di stop per i lavori continuano i disagi agli impianti di circolazione (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ennesimo lunedì da incubo per i pendolari della tratta ferroviaria Velletri-Roma Termini. Nonostante i lavori siano terminati ieri, domenica 4 settembre, persistono i disagi legati alla viabilità. Nonostante i lavori di potenziamento non sono mancati i ritardi Oggi, lunedì 5 settembre, doveva essere il giorno tanto atteso per i veliterni e non solo che ogni mattina prendono il treno per andare chi a lavorare chi a studiare nella Capitale. Invece, come il treno ha iniziato la sua corsa alle 5 di questa mattina, già ha fatto il suo primo ritardo. Anzichè arrivare alle 05:59 è giunto a Roma Termini alle ore 06:32. ‘Sapessi che novità‘, potrebbe commentare qualcuno, visto che Trenitalia è nota per i suoi frequenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ennesimo lunedì da incubo per i pendolari della. Nonostante isiano terminati ieri, domenica 4 settembre, persistono ilegati alla viabilità. Nonostante idi potenziamento non sono mancati i ritardi Oggi, lunedì 5 settembre, doveva essere il giorno tanto atteso per i veliterni e non solo che ogni mattina prendono il treno per andare chi a lavorare chi a studiare nella Capitale. Invece, come il treno ha iniziato la sua corsa alle 5 di questa mattina, già ha fatto il suo primo ritardo. Anzichè arrivare alle 05:59 è giunto aalle ore 06:32. ‘Sapessi che novità‘, potrebbe commentare qualcuno, visto che Trenitalia è nota per i suoi frequenti ...

