Parma, la madre non biologica ottiene l’adozione della figlia con il doppio cognome (Di lunedì 5 settembre 2022) Una bambina con due mamme, non solo a casa ma ora anche di fronte alla legge. Il Tribunale dei minorenni di Bologna, con la sentenza di adozione e il doppio cognome attribuito alla bimba, mette la parola fine al lungo percorso legale di una coppia di donne di Parma, insieme da 11 anni e unite civilmente dal 2018, poco prima della nascita della figlia. Una fine attesa e desiderata, che vede finalmente soddisfatto il diritto delle due madri, in particolare di quella non biologica, di sentirsi – ed essere vista – come genitore della piccola. Ma è soprattutto è stato nell’interesse di quest’ultima che le due si sono battute per ottenerne il pieno e paritario riconoscimento. Il Tribunale dei minorenni di Bologna ha approvato l’adozione con ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 5 settembre 2022) Una bambina con due mamme, non solo a casa ma ora anche di fronte alla legge. Il Tribunale dei minorenni di Bologna, con la sentenza di adozione e ilattribuito alla bimba, mette la parola fine al lungo percorso legale di una coppia di donne di, insieme da 11 anni e unite civilmente dal 2018, poco primanascita. Una fine attesa e desiderata, che vede finalmente soddisfatto il diritto delle due madri, in particolare di quella non, di sentirsi – ed essere vista – come genitorepiccola. Ma è soprattutto è stato nell’interesse di quest’ultima che le due si sono battute per ottenerne il pieno e paritario riconoscimento. Il Tribunale dei minorenni di Bologna ha approvatocon ...

