Parigi | ostello di dolore

(Di lunedì 5 settembre 2022) Il primo evento di UFC aè stato un successo in termini di risposta del pubblico, di coinvolgimento, di qualità degli incontri. E non è poco considerando che in Francia, fino al 2020, le MMA erano bandite. Così come non è poco che abbiano partecipato a un evento storico ben due atleti italiani, Marvin Vettori ed Alessio Di Chirico, che purtroppo però ne sono usciti sconfitti. Ad attendere Marvin Vettori c’era l’ex campione dei pesi medi Robert Whittaker, un concentrato di rapidità e potenza che danza leggiadro sulle gambe pronte al guizzo. Entrambi, Vettori e Whittaker, hanno perso due volte con Adesanya ma in ballo c’era comunque il posto da primo contendente alla corona dei pesi medi, in attesa del confronto tra il campione e Pereira. Per Di Chirico, invece, si prospettava una battaglia per la sopravvivenza: se l’italiano era all’ultimo incontro nel suo ...