Parigi, anche moto e scooter dovranno pagare il parcheggio: "Incoraggiare i cittadini a usare veicoli meno inquinanti" (Di lunedì 5 settembre 2022) La misura è stata voluta dalla sindaca della capitale francese, Anne Hidalgo. Il provvedimento ha reso la sosta di mezzi a due ruote (non elettrici) a pagamento, come succede già con le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 settembre 2022) La misura è stata voluta dalla sindaca della capitale francese, Anne Hidalgo. Il provvedimento ha reso la sosta di mezzi a due ruote (non elettrici) a pagamento, come succede già con le ...

