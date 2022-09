Pallanuoto, Setterosa in semifinale agli Europei di Spalato (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Setterosa vola in semifinale ai campionati Europei di Spalato, grazie al netto successo per 16 - 8 sulla Croazia. Sesta vittoria su sei partite. Contro le padroni di casa, allenate dall'ex iridato ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilvola inai campionatidi, grazie al netto successo per 16 - 8 sulla Croazia. Sesta vittoria su sei partite. Contro le padroni di casa, allenate dall'ex iridato ...

Eurosport_IT : SETTEROSA IN SEMIFINALEEE ????????? Le Azzurre battano la Croazia ed entrano tra le prime quattro d'Europa! ????… - Eurosport_IT : SETTEROSA STELLARE ??????????? Quinta vittoria su cinque partite e testa del Gruppo B! Le Azzurre dilagano contro la F… - Eurosport_IT : ALTRO SHOW DEL SETTEROSA! ?????? Terza vittoria in altrettante gare per le nostre azzurre che dopo Slovacchia e Spagn… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Europei #Pallanuoto Il #Setterosa travolge la #Croazia padrona di casa 16-8 e vola in #semifinale… - zazoomblog : Pallanuoto il Setterosa batte la Croazia e vola in semifinale - #Pallanuoto #Setterosa #batte #Croazia -