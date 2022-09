Pallanuoto, perché sono cambiati gli orari di Settebello e Setterosa agli Europei: i nuovi programmi e la guida tv (Di lunedì 5 settembre 2022) Gli Europei 2022 di Pallanuoto, in programma a Spalato, in Croazia, proseguiranno con i quarti: oggi, lunedì 5 settembre, per il torneo femminile l‘Italia sfiderà la Croazia alle ore 17.30, mentre domani, martedì 6 settembre, nel torneo maschile l’Italia affronterà la Francia alle ore 16.30. Rispetto ai programmi originari, i match degli azzurri sono stati anticipati: entrambi si sarebbero dovuti giocare alle ore 20.30, ma la tv croata ha diritto di scelta sugli orari delle partite della Croazia. Lungo tutto il torneo le donne hanno giocato alle 17.30 e gli uomini alle 20.30 (nuovo orario di Croazia-Georgia). Le dirette tv di Croazia-Italia (femminile) ed Italia-Francia (maschile) saranno fruibili su RaiSport+HD, mentre le dirette streaming saranno disponibili su Rai Play e LEN TV. OA ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Gli2022 di, in programma a Spalato, in Croazia, proseguiranno con i quarti: oggi, lunedì 5 settembre, per il torneo femminile l‘Italia sfiderà la Croazia alle ore 17.30, mentre domani, martedì 6 settembre, nel torneo maschile l’Italia affronterà la Francia alle ore 16.30. Rispetto aioriginari, i match degli azzurristati anticipati: entrambi si sarebbero dovuti giocare alle ore 20.30, ma la tv croata ha diritto di scelta suglidelle partite della Croazia. Lungo tutto il torneo le donne hanno giocato alle 17.30 e gli uomini alle 20.30 (nuovoo di Croazia-Georgia). Le dirette tv di Croazia-Italia (femminile) ed Italia-Francia (maschile) saranno fruibili su RaiSport+HD, mentre le dirette streaming saranno disponibili su Rai Play e LEN TV. OA ...

