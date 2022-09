Pallanuoto | Italia-Grecia in tv | data | canale | orario e diretta streaming semifinale Europei femminili 2022

(Di lunedì 5 settembre 2022) Inizia il conto alla rovescia per, partita valevole comedeglidi. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo aver travolto le padrone di casa della Croazia ai quarti, vuole continuare a vincere per proseguire l’avventura continentale e avvicinarsi alla zona medaglie. Non sarà però facile avere la meglio contro la formazione ellenica, che ai quarti di finale ha superato nettamente Israele. Chi si aggiudicherà la vittoria e accederà in? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 7 settembre a Spalato, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. TABELLONE SEMIFINALI: GLI ACCOPPIAMENTI IL CALENDARIO DEL SETTEROSA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E ...

Eurosport_IT : SETTEBELLO AI QUARTI! ????????? L'Italia conquista il primo posto nel girone battendo 13-8 il Montenegro! Grande pres… - Eurosport_IT : SETTEROSA DA SOGNO ?????? L'Italia vince anche la seconda gara degli Europei battendo la Spagna per 9-12! ???????… - sportli26181512 : Europei pallanuoto femminile, Italia-Croazia 16-8: il Setterosa è in semifinale: Le azzurre di Carlo Silipo raggiun… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Sesta vittoria su sei partite, battuta anche la Croazia 16-8. Prosegue la marcia del Setterosa verso la fase finale del 35esim… -

... il Setterosa raggiunge un altro importante traguardo agli Europei di. Le azzurre sono ... In semifinale l', che ha già migliorato il risultato degli ultimi due Europei (non arrivava in ...Silvia Avegno, voto 7: non precisissima al tiro, è sempre fondamentale per la squadra in entrambi i lati della vasca. Sofia Giustini, voto 7: oggi non è devastante come di consueto, ma è sempre ...8 e approda alla semifinale degli Europei di pallanuoto, in svolgimento a Spalato. Ai gol di Tabani e Marletta risponde prontamente Butic, poi, Giustini chiude in vantaggio il parziale, 12-6. A circa ...Croazia, partita valevole per i quarti di finale degli Europei femminili 2022 di pallanuoto. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo aver vinto il girone B, tornano in acqua per affrontare le padrone di casa ...