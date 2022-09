Pallanuoto femminile | Italia-Croazia 16-8 | le pagelle del Setterosa Bettini e Marletta le migliori

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 settembre 2022)16-8 EUROPEIAurora Condorelli, voto 6,5: questa potrebbe essere l’ultima chance per lei in questa manifestazione continentale. Entra nella seconda metà di gara e subisce quattro reti. Chiara Tabani, voto 7,5: altra gran partita per l’azzurra. Due reti, due assist, sempre in controllo. Giuditta Galardi, voto 7: un costante crescendo in questi Europei. Anche oggi gioca un gran match e va a segno sull’unica conclusione a disposizione. Silvia Avegno, voto 7: non precisissima al tiro, è sempre fondamentale per la squadra in entrambi i lati della vasca. Sofia Giustini, voto 7: oggi non è devastante come di consueto, ma è sempre protagonista e una delle giocatrici più importanti della squadra. Due reti, diverse controfughe, costantemente una spina nel fianco per le ...