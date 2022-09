Pallanuoto femminile, Italia-Croazia 16-8: il Setterosa passeggia e agguanta la semifinale europea! (Di lunedì 5 settembre 2022) Fondamentale era vincere e di problemi non ce ne sono assolutamente stati. Arriva l’ennesimo successo per un Setterosa ancora imbattuto agli Europei di Pallanuoto femminile in quel di Spalato. Le azzurre battono nettamente per 16-8 le padrone di casa della Croazia. La squadra di Carlo Silipo si lancia verso la zona medaglie a sei anni di distanza dall’ultima volta con una prestazione non del tutto brillante (contro un avversario comunque sulla carta molto inferiore). Servirà un salto di qualità fondamentale nella prossima sfida, quella di dopodomani in semifinale con la vincente di Grecia-Israele (quasi sicuramente le elleniche). Partono forte le azzurre, sfruttando ovviamente la superiorità a livello tecnico: nel giro di pochi minuti è già 3-0 con Domitilla Picozzi, Silvia Avegno ed Agnese Cocchiere a ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Fondamentale era vincere e di problemi non ce ne sono assolutamente stati. Arriva l’ennesimo successo per unancora imbattuto agli Europei diin quel di Spalato. Le azzurre battono nettamente per 16-8 le padrone di casa della. La squadra di Carlo Silipo si lancia verso la zona medaglie a sei anni di distanza dall’ultima volta con una prestazione non del tutto brillante (contro un avversario comunque sulla carta molto inferiore). Servirà un salto di qualità fondamentale nella prossima sfida, quella di dopodomani incon la vincente di Grecia-Israele (quasi sicuramente le elleniche). Partono forte le azzurre, sfruttando ovviamente la superiorità a livello tecnico: nel giro di pochi minuti è già 3-0 con Domitilla Picozzi, Silvia Avegno ed Agnese Cocchiere a ...

