Pallanuoto femminile | Europei 2022 | risultati 5 settembre Successi di Italia | Paesi Bassi | Grecia e Spagna

(Di lunedì 5 settembre 2022) Si stanno disputando a Spalato, in Croazia, glidi: il torneo oggi, lunedì 5, ha visto giocarsi al mattino alle finali per l’11° ed il 9° posto, poi dal pomeriggio fino a sera inoltrata i quarti di finale, con idi. Nei quarti di finale isuperano agilmente la Francia per 22-3, andando ad affrontare in semifinale la, che estromette l’Ungheria battendola per 15-11. Dall’altro lato del tabellone infine laliquida Israele per 14-4 e nel penultimo atto della manifestazione se la vedrà con l’, che regola ...

Dopo il quarto posto ai Mondiali, il Setterosa raggiunge un altro importante traguardo agli Europei di pallanuoto. Le azzurre sono in semifinale nella rassegna continentale grazie alla vittoria nei quarti per 16 - 8 contro la Croazia. Non è stata la migliore prestazione delle ragazze di Carlo Silipo. Silvia Avegno, voto 7: non precisissima al tiro, è sempre fondamentale per la squadra in entrambi i lati della vasca. Sofia Giustini, voto 7: oggi non è devastante come di consueto, ma è sempre importante per la squadra.