Pallanuoto | calendario quarti di finale Europei femminili 2022 | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ildeidideglidi, in corso di svolgimento a Spalato, in Croazia. Archiviata la fase a gironi, le otto squadre più forti si affrontano nelle prime sfide da dentro o fuori per conquistare un posto in semi. Tornano in acqua anche le azzurre di Carlo Silipo, vincitrici del gruppo B, che sfidano ora le padrone di casa. Quali saranno le semifinaliste? Non ci resta che attendere l’esito delle sfide deidi, intutte nella giornata di lunedì 5 settembre. Le partite saranno visibili in diretta streaming su All Aquatics, mentre la partita dell’Italia verrà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport + HD (e in streaming su Rai ...