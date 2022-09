Pakistan, otto monsoni in tre mesi: i cambiamenti climatici aumentano i ritmi (Di lunedì 5 settembre 2022) di Andrea Lo Verme Dal mese di giugno in Pakistan si sono succeduti già otto cicli di monsoni al posto dei normali tre o quattro. La piovosità di questa stagione monsonica, la cui durata è da maggio a settembre, è già di 390 mm, quasi tripla rispetto quella media di 135 mm annui. Ciò ha determinato super-inondazioni che hanno provocato in tre mesi più di mille morti, di cui 300 bambini, raccolti sommersi da un metro di acqua (un terzo dell’intero Paese risulta coperto; ci sono scene da diluvio universale), milioni di capi di bestiame annegati, case e strade distrutte e ponti crollati in un Paese già povero di suo. Gli sfollati sono 33 milioni in 72 distretti su una popolazione di 220 milioni. La regione più colpita è quella della provincia meridionale del Sindh. I soccorsi sono lenti e il rischio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) di Andrea Lo Verme Dal mese di giugno insi sono succeduti giàcicli dial posto dei normali tre o quattro. La piovosità di questa stagioneca, la cui durata è da maggio a settembre, è già di 390 mm, quasi tripla rispetto quella media di 135 mm annui. Ciò ha determinato super-inondazioni che hanno provocato in trepiù di mille morti, di cui 300 bambini, raccolti sommersi da un metro di acqua (un terzo dell’intero Paese risulta coperto; ci sono scene da diluvio universale), milioni di capi di bestiame annegati, case e strade distrutte e ponti crollati in un Paese già povero di suo. Gli sfollati sono 33 milioni in 72 distretti su una popolazione di 220 milioni. La regione più colpita è quella della provincia meridionale del Sindh. I soccorsi sono lenti e il rischio di ...

titina49 : RT @ilfattoblog: #Pakistan, otto monsoni in tre mesi: i #cambiamenticlimatici aumentano i ritmi [LEGGI] - ilfattoblog : Pakistan, otto monsoni in tre mesi: i cambiamenti climatici aumentano i ritmi - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #Pakistan, otto monsoni in tre mesi: i #cambiamenticlimatici aumentano i ritmi [LEGGI] - ilfattoblog : #Pakistan, otto monsoni in tre mesi: i #cambiamenticlimatici aumentano i ritmi [LEGGI] -

Pakistan, otto monsoni in tre mesi: i cambiamenti climatici aumentano i ritmi Il Fatto Quotidiano Migranti: in 78 sbarcano in Salento, c'è anche un neonato Militari del reparto aeronavale della Guardia di finanza hanno intercettato la scorsa notte al largo del Capo di Leuca, in Salento, un'imbarcazione con 78 migranti: si tratta di 62 uomini, otto donne ... L’estate della Caritas: sessanta pasti al giorno in due mesi, otto pakistani ospitati alle Tolfe Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Una media di 60 pasti al giorno per 3600 pasti completi da luglio fino ad oggi. Sono parte dei ... Militari del reparto aeronavale della Guardia di finanza hanno intercettato la scorsa notte al largo del Capo di Leuca, in Salento, un'imbarcazione con 78 migranti: si tratta di 62 uomini, otto donne ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Una media di 60 pasti al giorno per 3600 pasti completi da luglio fino ad oggi. Sono parte dei ...