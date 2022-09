Ostia, nuova vita per via dei Pescatori: ha inizio la manutenzione straordinaria (Di lunedì 5 settembre 2022) Ostia – “Ai blocchi di partenza il progetto di manutenzione straordinaria di una delle più importanti arterie del Municipio X”. Ad annunciarlo, sono l’Assessore ai Lavori pubblici Guglielmo Calcerano ed il Presidente della Commissione Lavori pubblici e Mobilità, Leonardo Di Matteo. “Il progetto segna un punto di svolta per quanto riguarda via dei Pescatori ed è stato oggetto di un attento studio agronomico per quanto riguarda lo stato di salute delle alberate presenti le cui radici avevano, da molto tempo, compromesso la sicurezza del transito veicolare. Un progetto esecutivo – affermano Calcerano e Di Matteo – approvato dalla Direzione tecnica nel corso di questa estate e che prevede il rifacimento del binder e della pavimentazione, con apposizione di segnaletica orizzontale e verticale. Con la consegna dei lavori il ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 5 settembre 2022)– “Ai blocchi di partenza il progetto didi una delle più importanti arterie del Municipio X”. Ad annunciarlo, sono l’Assessore ai Lavori pubblici Guglielmo Calcerano ed il Presidente della Commissione Lavori pubblici e Mobilità, Leonardo Di Matteo. “Il progetto segna un punto di svolta per quanto riguarda via deied è stato oggetto di un attento studio agronomico per quanto riguarda lo stato di salute delle alberate presenti le cui radici avevano, da molto tempo, compromesso la sicurezza del transito veicolare. Un progetto esecutivo – affermano Calcerano e Di Matteo – approvato dalla Direzione tecnica nel corso di questa estate e che prevede il rifacimento del binder e della pavimentazione, con apposizione di segnaletica orizzontale e verticale. Con la consegna dei lavori il ...

