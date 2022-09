Ondata di caldo in Cina | crisi energetica e conseguenze a livello globale

(Di lunedì 5 settembre 2022) Oltre ai molteplici lockdown istituiti dallanel 2022 a causa della politica di zero tolleranza al Covid-19, che hanno messo a dura prova le catene di approvvigionamento globali e ostacolato ulteriormente la crescita economica del paese, il Regno di Mezzo deve ora far fronte alla sua peggioredi calore degli ultimi 60 anni, che nello scorso mese di Agosto ha causato picchi di oltre 40 gradi in diverse province. Questa situazione drastica che ha colpito quasi tutto l’emisfero settentrionale del globo inclusa l’ Italia, ha portato alla chiusura improvvisa di fabbriche e ad una siccità che ha diminuito la portata delle falde acquifere, generando sospensioni nella fornitura di acqua ed energia idroelettrica, nonché limitazioni sull’utilizzo dell’elettricità nell’intera regione. Tali condizioni meteorologiche estreme stanno rallentando il ...

