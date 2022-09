OGGI È UN ALTRO GIORNO: SERENA BORTONE TRA NUOVI AFFETTI STABILI, POP E POLITICA (Di lunedì 5 settembre 2022) Lunedì 5 settembre alle 14.00 su Rai1 torna, dopo il successo della scorsa stagione, “OGGI è un ALTRO GIORNO”, il brillante talk show condotto da SERENA BORTONE tra conferme e novità. Ospiti di SERENA BORTONE, nella prima puntata, Paola Gassman e Ugo Pagliai, per celebrare il centenario della nascita di Vittorio Gassman, l’indimenticabile “mattatore” del cinema e del teatro e per raccontare anche i sessant’anni di uno dei suoi film più amati, “Il Sorpasso”, di Dino Risi. Nel corso dell’intervista, in collegamento da New York, interverrà anche la secondogenita Vittoria. Spazio, poi, ai tormentoni dell’estate, dal passato al presente, con Johnson Righeira e la sua mitica “L’estate sta finendo”. Come sempre grande attenzione anche alle storie di vita e di ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 5 settembre 2022) Lunedì 5 settembre alle 14.00 su Rai1 torna, dopo il successo della scorsa stagione, “è un”, il brillante talk show condotto datra conferme e novità. Ospiti di, nella prima puntata, Paola Gassman e Ugo Pagliai, per celebrare il centenario della nascita di Vittorio Gassman, l’indimenticabile “mattatore” del cinema e del teatro e per raccontare anche i sessant’anni di uno dei suoi film più amati, “Il Sorpasso”, di Dino Risi. Nel corso dell’intervista, in collegamento da New York, interverrà anche la secondogenita Vittoria. Spazio, poi, ai tormentoni dell’estate, dal passato al presente, con Johnson Righeira e la sua mitica “L’estate sta finendo”. Come sempre grande attenzione anche alle storie di vita e di ...

