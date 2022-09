Nuoto, Mondiali giovanili 2022: l’Italia chiude con 20 medaglie l’edizione di Lima, nuovo record! (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ calato il sipario sull’edizione 2022 dei Mondiali giovanili di Nuoto presso l’impianto Videna Aquatic Center di Lima (Perù). Nella sesta e ultima giornata di gare, l’Italia ha ottenuto cinque medaglie (3 argenti, 2 bronzi), per un totale di 2 ori, 8 argenti e 10 bronzi che ne ha fatto la rappresentativa nazionale con più podi (20) davanti al Giappone che però ha vinto più ori (7). Un risultato storico che segue quanto accaduto negli Eurojunior in Romania, dove si è ottenuto il successo nella classifica per nazioni. Venendo alla cronaca, nella Finale dei 100 stile libero uomini David Popovoci ha dato come al solito spettacolo, vincendo con il crono di 47.13, portando a un numero inimmaginabile le sue prestazioni su questo standard, a precedere il ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) E’ calato il sipario suldeidipresso l’impianto Videna Aquatic Center di(Perù). Nella sesta e ultima giornata di gare,ha ottenuto cinque(3 argenti, 2 bronzi), per un totale di 2 ori, 8 argenti e 10 bronzi che ne ha fatto la rappresentativa nazionale con più podi (20) davanti al Giappone che però ha vinto più ori (7). Un risultato storico che segue quanto accaduto negli Eurojunior in Romania, dove si è ottenuto il successo nella classifica per nazioni. Venendo alla cronaca, nella Finale dei 100 stile libero uomini David Popovoci ha dato come al solito spettacolo, vincendo con il crono di 47.13, portando a un numero inimmaginabile le sue prestazioni su questo standard, a precedere il ...

