Nove mesi perduti a far correre le bollette, Berlino si sveglia ora: "Se l'Ue tarda, faremo da soli" (Di lunedì 5 settembre 2022) A dicembre scorso la lettera con altri 8 Paesi che bloccava il price cap a livello europeo, ora il brusco risveglio con un cambio radicale di rotta. E sigla un accordo con Parigi per "la sicurezza energetica franco-tedesca" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 settembre 2022) A dicembre scorso la lettera con altri 8 Paesi che bloccava il price cap a livello europeo, ora il brusco risveglio con un cambio radicale di rotta. E sigla un accordo con Parigi per "la sicurezza energetica franco-tedesca"

HuffPostItalia : Nove mesi perduti a far correre le bollette, Berlino si sveglia ora: 'Se l'Ue tarda, faremo da soli' - gioc_ooo : RT @caaaamiiiillaaa: meno una settimana e dovrò rivedere quelle persone per nove mesi???? - donatodonati : RT @Didos73: @erretti42 Basta sparare cazzate! Da noi Draghi ha abbassato l'iva al 5% da nove mesi ormai. Per non parlare dello sconto sui… - thedancinkai : @bbbiblegun ovviamente più ci stai più ti rendi conto delle difficoltà, non è una società perfetta, ma personalment… - soraja____ : come faccio questi nove mesi con loro separati,non ce la faccio... -