Novaja Gazeta e Safronov | la ruspa russa schiaccia tutto

MOSCA - Quanti chiodi si possono mettere su una bara. Quante volte si può recitare un requiem o scrivere un necrologio. Oggi un'altra pietra tombale è stata messa sulla libertà di stampa in Russia. ...' La sentenza controè l'ennesimo colpo all'indipendenza dei media russi ', ha affermato oggi a Ginevra la portavoce dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Ravina ...La revoca della licenza della testata diretta dal premio Nobel per la Pace Dmitri Muratov e la condanna al giornalista arrivano nello stesso giorno. Un messaggio alle voci di dissenso ...