Nora | la tragedia dei desaparecidos raccontata da una madre di Plaza de Mayo

(Di lunedì 5 settembre 2022) Ha commosso il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia il film “Argentina 1985“, un legal storico incentrato sulladei desaparacidos che spezzò un intera generazioni negli anni più bui del regime militare in Argentina. Unache ha coinvolto sopratutto ragazzi, studenti o lavoratori impegnati politicamente, e le loro famiglie. Tanto che la più potente denuncia di questo dramma fu quella del movimento delle madri e delle nonne, che spontaneamente scesero in piazza per chiedere che i loro figli e nipoti tornassero a casa. Qualche tempo fa abbiamo avuto la possibilità di ascoltare dalla viva voce di una di queste madri il racconto di questa pagina di sangue e dolore, che cosa è stata veramente ladeiargentini. Ed ecco il racconto di quell’incontro all’Università La ...