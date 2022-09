Nope: Jordan Peele lo ha fatto ancora (Di lunedì 5 settembre 2022) Oggi parliamo di un film che con tutta probabilità si merita il titolo di film dell’anno ( se la gioca a pari merito con Crimes of the future del Maestro Cronenberg). Nope è solo il terzo film di Jordan Peele, ma, già adesso, si può dire che il regista sia un autore affermato a tutto tondo. Fin’ora non ha sbagliato nulla, proponendo un bel mix di generi, fondendo l’impegno sociale con l’horror più viscerale. Il suo è un cinema puro, una bestia rara oggigiorno, capace di fondere colpi di scena, tensione al cardiopalma e profondità autoriale. Jordan Peele si fa erede di un cinema che vede in Carpenter e Spielberg i propri padri. Nope è come un film di fantascienza dovrebbe essere. Un continuo gioco di tensioni e sorprese, che conducono lo spettatore in un mondo confuso e ricco di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 5 settembre 2022) Oggi parliamo di un film che con tutta probabilità si merita il titolo di film dell’anno ( se la gioca a pari merito con Crimes of the future del Maestro Cronenberg).è solo il terzo film di, ma, già adesso, si può dire che il regista sia un autore affermato a tutto tondo. Fin’ora non ha sbagliato nulla, proponendo un bel mix di generi, fondendo l’impegno sociale con l’horror più viscerale. Il suo è un cinema puro, una bestia rara oggigiorno, capace di fondere colpi di scena, tensione al cardiopalma e profondità autoriale.si fa erede di un cinema che vede in Carpenter e Spielberg i propri padri.è come un film di fantascienza dovrebbe essere. Un continuo gioco di tensioni e sorprese, che conducono lo spettatore in un mondo confuso e ricco di ...

