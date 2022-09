Non è vero che l’ultimo condono del centrodestra risale agli anni Novanta, Tremonti sbaglia (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 31 agosto, ospite a L’aria che tira estate su La7, l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti, candidato alle elezioni del 25 settembre con Fratelli d’Italia, ha dichiarato (min. 10:59) che il centrodestra ha fatto l’«ultimo condono» fiscale nel «1995-1996». «Da allora noi non ne abbiamo fatti», ha sottolineato Tremonti. Ricordiamo che con “condono fiscale” si fa riferimento all’opportunità data ai contribuenti di saldare un debito con il fisco, inclusi gli interessi e le more, pagandone solo una parte. Abbiamo verificato e l’ex ministro dimostra di avere la memoria corta. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 5 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: Giulio ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 31 agosto, ospite a L’aria che tira estate su La7, l’ex ministro dell’Economia Giulio, candidato alle elezioni del 25 settembre con Fratelli d’Italia, ha dichiarato (min. 10:59) che ilha fatto l’«ultimo» fiscale nel «1995-1996». «Da allora noi non ne abbiamo fatti», ha sottolineato. Ricordiamo che con “fiscale” si fa riferimento all’opportunità data ai contribuenti di saldare un debito con il fisco, inclusi gli interessi e le more, pagandone solo una parte. Abbiamo verificato e l’ex ministro dimostra di avere la memoria corta. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 5 settembre 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Per chi ha fretta: Giulio ...

