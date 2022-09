Noi Moderati, Barbara Ricci: Rdc solo a chi non può lavorare. Il resto delle risorse destiniamole alla formazione (Di lunedì 5 settembre 2022) Donna, madre, lavoratrice. Barbara Ricci è candidata alla Camera dei Deputati nel Collegio Campania 1 sotto le insegne di Noi Moderati, formazione centrista del Centrodestra che unisce i quattro partiti centristi del Centrodestra Udc di Lorenzo Cesa, Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, Italia al Centro di Giovanni Toti e Noi con l’Italia di Maurizio Lupi. Come nasce l’idea di una sua candidatura alle Politiche?“Ho sempre avuto una vocazione per il sociale nel quale sono impegnata da anni ma ho anche già avuto un’esperienza politica candidandomi, sempre nel centrodestra, alle ultime elezioni comunali. E’ stata una bellissima esperienza. Ho incontrato tantissima gente e mi sono confrontata su tantissimi temi con tantissimi amici ed elettori. L’ho trovata molto utile e formativa anche per capire meglio la ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 settembre 2022) Donna, madre, lavoratrice.è candidataCamera dei Deputati nel Collegio Campania 1 sotto le insegne di Noicentrista del Centrodestra che unisce i quattro partiti centristi del Centrodestra Udc di Lorenzo Cesa, Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, Italia al Centro di Giovanni Toti e Noi con l’Italia di Maurizio Lupi. Come nasce l’idea di una sua candidatura alle Politiche?“Ho sempre avuto una vocazione per il sociale nel quale sono impegnata da anni ma ho anche già avuto un’esperienza politica candidandomi, sempre nel centrodestra, alle ultime elezioni comunali. E’ stata una bellissima esperienza. Ho incontrato tantissima gente e mi sono confrontata su tantissimi temi con tantissimi amici ed elettori. L’ho trovata molto utile e formativa anche per capire meglio la ...

