No! Il ministero della Salute non aveva fatto ricorso “contro le cure domiciliari”. La frase è fuorviante (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 1 settembre è arrivato dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron. Riaprendo il dibattito sui vaccini, torna in auge anche quello su anti-infiammatori e terapie domiciliari per il trattamento della malattia. E con essi, torna anche la disinformazione. Per chi ha fretta: Una foto in circolazione insinua che il ministro della Salute Roberto Speranza si sia espresso contro le “cure domiciliari” per il trattamento del Covid-19 presso il Consiglio di Stato. In realtà si tratta di un titolo fuorviante che veicola una notizia falsa. La possibilità di trattamenti domiciliari è possibile già dal 2020. Il Consiglio di Stato ha poi respinto quanto ottenuto al TAR da alcuni medici che ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 settembre 2022) Il 1 settembre è arrivato dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema) il primo ok ai vaccini adeguati alle varianti Omicron. Riaprendo il dibattito sui vaccini, torna in auge anche quello su anti-infiammatori e terapieper il trattamentomalattia. E con essi, torna anche la disinformazione. Per chi ha fretta: Una foto in circolazione insinua che il ministroRoberto Speranza si sia espressole “” per il trattamento del Covid-19 presso il Consiglio di Stato. In realtà si tratta di un titoloche veicola una notizia falsa. La possibilità di trattamentiè possibile già dal 2020. Il Consiglio di Stato ha poi respinto quanto ottenuto al TAR da alcuni medici che ...

ilriformista : Sovrintendenze e Ministero dei Beni culturali a guida #Franceschini sono il più grosso soggetto “Nimby” che blocca… - medicojunghiano : RT @janavel7: +++Ultim'ora da Cernobbio+++ Salvini propone un ministero per l'Intelligenza Artificiale a Milano. 1-Per combattere la burocr… - ParliamoDiNews : No! Il ministero della Salute non aveva fatto ricorso “contro le cure domiciliari”. La frase è fuorviante… - GraziaMontefal2 : RT @janavel7: +++Ultim'ora da Cernobbio+++ Salvini propone un ministero per l'Intelligenza Artificiale a Milano. 1-Per combattere la burocr… - Pinuccio2003 : RT @janavel7: +++Ultim'ora da Cernobbio+++ Salvini propone un ministero per l'Intelligenza Artificiale a Milano. 1-Per combattere la burocr… -