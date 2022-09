No dei cileni alla nuova Costituzione, la gioia e gli scontri nelle strade (Di lunedì 5 settembre 2022) La bozza di Costituzione messa a punto in Cile in un anno di lavoro dall'Assemblea costituente ha ricevuto una sonora bocciatura nel referendum a cui ha partecipato una gran parte dei 15 milioni di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022) La bozza dimessa a punto in Cile in un anno di lavoro dall'Assemblea costituente ha ricevuto una sonora bocciatura nel referendum a cui ha partecipato una gran parte dei 15 milioni di ...

Agenzia_Ansa : La bozza di Costituzione messa a punto in Cile in un anno di lavoro ha ricevuto una sonora bocciatura nel referendu… - iris_versari : RT @francofontana43: Nella notte, da Santiago, brutte notizie, anzi pessime “No dei cileni alla nuova Costituzione, Boric in emergenza - Am… - akhetaton11 : RT @Geopoliticainfo: ????Il 62% dei cileni ha votato 'No' al referendum sulla nuova costituzione. Il testo referendario, fortemente appoggiat… - giorgiolecis : No dei cileni alla nuova Costituzione - MattiaGallo17 : RT @Geopoliticainfo: ????Il 62% dei cileni ha votato 'No' al referendum sulla nuova costituzione. Il testo referendario, fortemente appoggiat… -