No all’indagine penale sull’uccisione della reporter Shireen Abu Akleh in Palestina. Israele: ‘Nessuna prova di omicidio volontario’ (Di lunedì 5 settembre 2022) Nessuna indagine penale sulla morte della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh. È quanto deciso dalla magistratura militare israeliana dopo l’esame delle evidenze emerse in seguito all’uccisione della reporter a Jenin, in Cisgiordania, nel corso di uno scontro a fuoco tra le Forze di Sicurezza di Tel Aviv (Idf) e palestinesi avvenuto l’11 maggio scorso. “Dopo un esame approfondito dell’incidente e sulla base dei suoi risultati – si legge in un comunicato -, l’Avvocato generale delle forze armate ha stabilito che malgrado l’esito grave, ossia la morte di Abu Akleh ed il ferimento del giornalista Ali Samudy, non c’è alcun sospetto che sia avvenuto un atto penale tale da necessitare l’apertura di un’indagine”. Dura la reazione dell’Autorità Nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Nessuna indaginesulla mortegiornalista palestineseAbu. È quanto deciso dalla magistratura militare israeliana dopo l’esame delle evidenze emerse in seguito all’uccisionea Jenin, in Cisgiordania, nel corso di uno scontro a fuoco tra le Forze di Sicurezza di Tel Aviv (Idf) e palestinesi avvenuto l’11 maggio scorso. “Dopo un esame approfondito dell’incidente e sulla base dei suoi risultati – si legge in un comunicato -, l’Avvocato generale delle forze armate ha stabilito che malgrado l’esito grave, ossia la morte di Abued il ferimento del giornalista Ali Samudy, non c’è alcun sospetto che sia avvenuto un attotale da necessitare l’apertura di un’indagine”. Dura la reazione dell’Autorità Nazionale ...

