News Juventus: decisione finalmente presa, Pogba si opera (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo tanto pensare e dopo aver optato inizialmente per una terapia conservativa che evidentemente non ha dato i frutti sperati, Pogba si opera. decisione definitiva che è arrivata da pochi minuti.... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo tanto pensare e dopo aver optato inizialmente per una terapia conservativa che evidentemente non ha dato i frutti sperati,sidefinitiva che è arrivata da pochi minuti....

DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, oggi l’operazione di #Pogba: i test in campo degli ultimi giorni non hanno dato esito positi… - tuttosport : #Juve, #Capello e il consiglio ad #Allegri: 'Si rimetta a lavorare per vincere, faccia meno il battutista' ??? - tuttosport : #Juve: come fermare #Messi, #Mbappé e #Neymar. La strategia di #Allegri ?? - 2003_manchester : RT @DiMarzio: #SerieA | @juventusfc, oggi l’operazione di #Pogba: i test in campo degli ultimi giorni non hanno dato esito positivo https… - sportli26181512 : PSG-Juve, la conferenza di Bonucci LIVE: 'Le parole di Allegri? Smorza la tensione. Pogba, peccato per il problema,… -