Netflix ed il costo dell'abbonamento da 2 euro al mese: occhio alle catene (Di lunedì 5 settembre 2022) Ci sono numerose segnalazioni in rete, a proposito di un messaggio virale che ci parla di Netflix ed il costo dell'abbonamento da 2 euro al mese. A tal proposito, occorre fare molta attenzione alle catene che stanno circolando sui social ad inizio settembre, se non altro perché la piattaforma non ha mai annunciato offerte di questo tipo. Indipendentemente dal fatto che siate vecchi clienti o nuovi. Tutto ciò deve essere chiaro da subito, per evitare di andare incontro a brutte sorprese nel corso delle prossime settimane. Sta girando una catena riguardante Netflix ed il costo dell'abbonamento da 2 euro al mese: tutto inventato Tante novità ufficiali per la piattaforma, come quelle ...

