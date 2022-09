Né Barça, né Real: perché il Palmeiras non vuole cedere Endrick alle big (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Palmeiras ha deciso: il gioiellino classe 2006 Endrick non giocherà in Spagna. Il giocatore è da tempo nel mirino di Barcellona... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilha deciso: il gioiellino classe 2006non giocherà in Spagna. Il giocatore è da tempo nel mirino di Barcellona...

verstappven : Comunque da stamattina non ho ancora visto nessuno con la maglia del barça. Ne ho visto uno con quella dell'espanyo… - LittlePrinceCm8 : Mi dite le cinque migliori partite giocate nei 5 anni vincenti di Max? Per capire a cosa possiamo ambire. Inizio i… - max_blue : @MatteoAndreoni @Danvesfood Non in UCL dove era apatica e passiva e, una volta passati i gironi, già dagli ottavi c… - isabo__ : @fikayoluca_ @Venom_1908 anche in Europa non c'erano avversari ? no perché 2 finali in un lasso di 3 anni non è da… - _RP10_ : @taradave83 @maldorores @mirkonicolino Dov’era prima dell’Inter? Panchina dell’Italia. Prima ancora? Chelsea… E qua… -

Venezia, visite mediche per un ex Real Madrid BARI CALCIO