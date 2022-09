‘Ndrangheta a Bergamo, sequestrati 6,5 milioni di euro: effettuati 33 arresti per usura, ricettazione e fatture false. Indagato anche un funzionare del Fisco (Di lunedì 5 settembre 2022) ‘Ndrangheta a Bergamo: nel blitz dei carabinieri e della guardia di finanza, sono state arrestate 33 persone – incluso un funzionario dell’Agenzia delle Entrate – e sono stati sequestrati 6,5 milioni di euro. Inoltre, è stato ricostruito un giro di fatture false per un valore di 20 milioni. ‘Ndrangheta a Bergamo, sequestrati 6,5 milioni di euro I carabinieri e la guardia di finanza di Bergamo, coordinati dalla Dda della Procura di Brescia, hanno arrestato 33 persone nella mattinata di lunedì 5 settembre. Tra i soggetti posti in stati di fermo, c’è anche un funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Gli indagati sono accusati a vario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 settembre 2022): nel blitz dei carabinieri e della guardia di finanza, sono state arrestate 33 persone – incluso un funzionario dell’Agenzia delle Entrate – e sono stati6,5di. Inoltre, è stato ricostruito un giro diper un valore di 206,5diI carabinieri e la guardia di finanza di, coordinati dalla Dda della Procura di Brescia, hanno arrestato 33 persone nella mattinata di lunedì 5 settembre. Tra i soggetti posti in stati di fermo, c’èun funzionario dell’Agenzia delle Entrate. Gli indagati sono accusati a vario ...

