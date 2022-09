Nazionale femminile | Bertolini | “Romania avversario difficile | le ragazze vogliono conquistare il Mondiale”

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 settembre 2022) Milena, ct delladi calcio, è intervenuta ai microfoni di ‘Radio anch’io sport’ alla viglia della sfida contro la, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023: “E’ unimportante, inferiore a noi a livello di ranking ma ha fisicità ed individualità importanti. Con lasono sempre partite combattute, dovremo fare un’ottima gara per vincere. Leandare ala tutti i costi. Il movimentoanno dopo anno cresce grazie ai club e alla federazione, e alla riforma del campionato che permette maggiore competitività. E per crescere ulteriormente è importante andare ai Mondiali”. Sulla delusione degli Europei: “Non è andato come volevamo, ...