Nazionale femminile, Bertolini: “Contro la Romania nulla è scontato. Ci faremo trovare pronte” (Di lunedì 5 settembre 2022) Milena Bertolini, Ct della Nazionale italiana, ha parlato alla vigilia del match con la Romania, valevole per la qualificazione delle azzurre ai Mondiali 2023. “Ci giochiamo tutto, la qualificazione dipende solo da noi e questa è la nota positiva ma ovviamente c’e’ un pizzico di tensione, è normale. Non sarà una partita scontata. La Romania è una signora squadra e quindi mi aspetto una partita combattuta. Hanno buone individualità e un gran temperamento. La vittoria per 5-0 ottenuta 10 mesi fa lo considero un risultato anomalo dato che negli altri match loro hanno subito pochissimo. Domani dovremmo fare i conti con qualche assenza pesante, ma ci faremo trovare ugualmente preparate”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) Milena, Ct dellaitaliana, ha parlato alla vigilia del match con la, valevole per la qualificazione delle azzurre ai Mondiali 2023. “Ci giochiamo tutto, la qualificazione dipende solo da noi e questa è la nota positiva ma ovviamente c’e’ un pizzico di tensione, è normale. Non sarà una partita scontata. Laè una signora squadra e quindi mi aspetto una partita combattuta. Hanno buone individualità e un gran temperamento. La vittoria per 5-0 ottenuta 10 mesi fa lo considero un risultato anomalo dato che negli altri match loro hanno subito pochissimo. Domani dovremmo fare i conti con qualche assenza pesante, ma ciugualmente preparate”. SportFace.

sportface2016 : #Nazionale femminile, #Bertolini: 'Contro la #Romania nulla è scontato. Ci faremo trovare pronte' - MoreschiBarbara : RT @coopstartup: Tra 10 giorni scade il bando nazionale #Coopstartup HER per l'imprenditoria femminile. L'iscrizione da l'accesso ad un cor… - GianGranero : RT @coopstartup: Tra 10 giorni scade il bando nazionale #Coopstartup HER per l'imprenditoria femminile. L'iscrizione da l'accesso ad un cor… - coopstartup : Tra 10 giorni scade il bando nazionale #Coopstartup HER per l'imprenditoria femminile. L'iscrizione da l'accesso ad… - persempre_news : Nazionale Femminile, le Azzurre convocate per il secondo test-match con la Francia -