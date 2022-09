Nasce l’asse franco-tedesco sull’energia: ‘Parigi invierà gas a Berlino e riceverà elettricità’. Iran: ‘Senza sanzioni soddisfiamo il fabbisogno Ue’ (Di lunedì 5 settembre 2022) Con i costi del gas alle stelle e le crescenti difficoltà di approvvigionamento causati dalla crisi energetica innescata dallo stop russo alle forniture, Francia e Germania siglano un accordo di reciproco sostegno in vista dell’inverno. Dopo un colloquio tra Emmanuel Macron e Olaf Scholz, il presidente francese ha annunciato l’intesa sull’asse franco-tedesco, con Parigi che fornirà a Berlino il gas necessario a sopperire alle mancanze interne, mentre in senso opposto dalla Germania invierà alla Francia l’elettricità di cui è carente. Il tutto in nome della ribadita “solidarietà franco-tedesca sull’energia”. Il capo dell’Eliseo ha voluto sottolineare che l’accordo tra le due potenze europee non scaccia improvvisamente tutti i problemi legati agli approvvigionamenti che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Con i costi del gas alle stelle e le crescenti difficoltà di approvvigionamento causati dalla crisi energetica innescata dallo stop russo alle forniture, Francia e Germania siglano un accordo di reciproco sostegno in vista dell’inverno. Dopo un colloquio tra Emmanuel Macron e Olaf Scholz, il presidente francese ha annunciato l’intesa sul, con Parigi che fornirà ail gas necessario a sopperire alle mancanze interne, mentre in senso opposto dalla Germaniaalla Francia l’elettricità di cui è carente. Il tutto in nome della ribadita “solidarietà-tedesca”. Il capo dell’Eliseo ha voluto sottolineare che l’accordo tra le due potenze europee non scaccia improvvisamente tutti i problemi legati agli approvvigionamenti che ...

FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Mosca: 'Stop al gas in Europa se non saranno revocate le sanzioni'. E intanto nasce l'asse energetico franco-tedesco ht… - HuffPostItalia : Mosca: 'Stop al gas in Europa se non saranno revocate le sanzioni'. E intanto nasce l'asse energetico franco-tedesco - LilianaLandi1 : RT @anna_mitica: CONOSCERE PER VOTARE Thread dedicato ai rapporti con la #Russia dei politici italiani #Conte-#Putin 24 ottobre 2018, nasc… - anna_mitica : CONOSCERE PER VOTARE Thread dedicato ai rapporti con la #Russia dei politici italiani #Conte-#Putin 24 ottobre 201… - rscalt76 : RT @TeeioIoete: IO NON HO PAROLE... Nasce l’asse Meloni-Draghi! Così il premier e la leader FdI preparano la nascita del prossimo governo h… -

Woolscape, il paesaggio della Lana nel Biellese Il gioco nasce dalla voglia di far conoscere meglio il territorio ... Infine, in programma per il 18 settembre, si terrà l'... l'evoluzione della Strada della lana, l'asse tra Biella e Borgosesia ... Tennistavolo Norbello, completata la rosa A1 femminile Sull'asse russo - rumeno si sviluppa la definitiva fisionomia della A1 ...difensora di Constanta Alina Georgiana Zaharia che l'anno ... Iana Noskova nasce nel 1994 in una metropoli di circa dodici milioni ... L'HuffPost Il giocodalla voglia di far conoscere meglio il territorio ... Infine, in programma per il 18 settembre, si terrà'...'evoluzione della Strada della lana,tra Biella e Borgosesia ...Sull'russo - rumeno si sviluppa la definitiva fisionomia della A1 ...difensora di Constanta Alina Georgiana Zaharia che'anno ... Iana Noskovanel 1994 in una metropoli di circa dodici milioni ... Mosca: "Stop al gas in Europa se non saranno revocate le sanzioni". E intanto nasce l'asse energetico franco-…