Napoli, un top può saltare il Liverpool: le ultime (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo aver trovato una splendida vittoria dell’Olimpico sulla Lazio, il Napoli si sta preparando al SSC Konami Training Center per la prima sfida di Champions. Sarà ovviamente il Liverpool ad aprire le danze con il Napoli nel Girone A, in una sfida che profuma già di notte magica. Tuttavia i tifosi del Napoli non possono dormire sonni tranquilli in vista della partita con i Reds. Il report giornaliero del Napoli recita di tre problemi per la rosa di Spalletti: Demme, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato. FOTO: Getty – Napolo-infortunio-Osimhen Le assenze di Demme e Lozano possono essere facilmente mitigate dalle alternative di Spalletti, ma i problemi di Osimhen sembrano essere seri. Per ciò che riguarda l’attaccante nigeriano nello specifico, c’è apprensione per un risentimento ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 5 settembre 2022) Dopo aver trovato una splendida vittoria dell’Olimpico sulla Lazio, ilsi sta preparando al SSC Konami Training Center per la prima sfida di Champions. Sarà ovviamente ilad aprire le danze con ilnel Girone A, in una sfida che profuma già di notte magica. Tuttavia i tifosi delnon possono dormire sonni tranquilli in vista della partita con i Reds. Il report giornaliero delrecita di tre problemi per la rosa di Spalletti: Demme, Lozano e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato. FOTO: Getty – Napolo-infortunio-Osimhen Le assenze di Demme e Lozano possono essere facilmente mitigate dalle alternative di Spalletti, ma i problemi di Osimhen sembrano essere seri. Per ciò che riguarda l’attaccante nigeriano nello specifico, c’è apprensione per un risentimento ...

