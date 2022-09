Napoli, spari tra i turisti in pieno centro: «Qui si rischia di morire, fermateli» (Di lunedì 5 settembre 2022) Piazza Trieste e Trento come Pianura e Ponticelli. Che il nodo sicurezza a Napoli sia globale e non risparmi nessuna zona lo dimostra quanto è accaduto l'altra notte nel cuore della... Leggi su ilmattino (Di lunedì 5 settembre 2022) Piazza Trieste e Trento come Pianura e Ponticelli. Che il nodo sicurezza asia globale e non risparmi nessuna zona lo dimostra quanto è accaduto l'altra notte nel cuore della...

