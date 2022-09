Napoli, Manfredi: «I tifosi del Liverpool rispettino le regole» (Di lunedì 5 settembre 2022) Le parole del sindaco di Napoli in vista della sfida europea con il Liverpool: «I tifosi reds rispettino le regole, i napoletani lo faranno» Il Napoli si prepara ad affrontare il Liverpool e la città ad accogliere i tifosi inglesi. Riguardo a questo ha parlato il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi. Di seguito le sue parole. «Napoli è una città di grande accoglienza. Dico a tutti i tifosi del Liverpool che possono venire con grande tranquillità ma chiedo loro di rispettare le nostre regole e le regole della pacifica convivenza perché i napoletani lo faranno. Mi auguro che sia una grande giornata di sport e una grande giornata di amicizia tra la ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Le parole del sindaco diin vista della sfida europea con il: «Iredsle, i napoletani lo faranno» Ilsi prepara ad affrontare ile la città ad accogliere iinglesi. Riguardo a questo ha parlato il sindaco partenopeo, Gaetano. Di seguito le sue parole. «è una città di grande accoglienza. Dico a tutti idelche possono venire con grande tranquillità ma chiedo loro di rispettare le nostree ledella pacifica convivenza perché i napoletani lo faranno. Mi auguro che sia una grande giornata di sport e una grande giornata di amicizia tra la ...

