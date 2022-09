Napoli-Liverpool, il Sindaco Manfredi: “Tifosi reds rispettino le regole. I napoletani lo faranno” (Di lunedì 5 settembre 2022) ”Napoli è una città di grande accoglienza. Dico a tutti i Tifosi del Liverpool che possono venire con grande tranquillità ma chiedo loro di rispettare le nostre regole e le regole della pacifica convivenza perché i napoletani lo faranno”. Lo ha detto il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in vista del match di Champions che si disputerà allo stadio ‘Maradona’ mercoledi’ sera. Il primo cittadino si augura ‘‘una grande giornata di sport e una grande giornata di amicizia tra la città di Napoli e quella di Liverpool”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022) ”è una città di grande accoglienza. Dico a tutti idelche possono venire con grande tranquillità ma chiedo loro di rispettare le nostree ledella pacifica convivenza perché ilo”. Lo ha detto ildi, Gaetano, in vista del match di Champions che si disputerà allo stadio ‘Maradona’ mercoledi’ sera. Il primo cittadino si augura ‘‘una grande giornata di sport e una grande giornata di amicizia tra la città die quella di”. SportFace.

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Liverpool, esordio in Champions League per quattro calciatori azzurri - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli-Liverpool, esordio in Champions League per quattro calciatori azzurri - TotoeCalcio : #ChampionsLeague. Le quote dei bookmakers anche se vedono tutte sconfitte come segno base. Tranne il #Milan con bas… - sportface2016 : #UCL, #NapoliLiverpool. Il Sindaco #Manfredi: 'Tifosi reds rispettino le regole. I napoletani lo faranno' -