Napoli-Liverpool il Maradona quasi sold out: C’è una piccolissima disponibilità. I dettagli (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Maradona non è ancora sold out per Napoli-Liverpool, c’è una piccolissima disponibilità anche nei vari settori. Napoli-Liverpool, il Maradona verso il sold out. Ne ha parlato il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: VENDITA BIGLIETTI – “Il Maradona non è ancora sold out per Napoli-Liverpool, c’è una piccolissima disponibilità anche nei vari settori. Soprattutto nelle curve inferiori. Contiamo di terminare tutto entro le prossime ore“. MINI ABBONAMENTI – “I mini abbonamenti Champions? Non c’è stata una vera e propria corsa, ma la vendita ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilnon è ancoraout per, c’è unaanche nei vari settori., ilverso ilout. Ne ha parlato il responsabile di TicketOne, Amedeo Bardelli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show: VENDITA BIGLIETTI – “Ilnon è ancoraout per, c’è unaanche nei vari settori. Soprattutto nelle curve inferiori. Contiamo di terminare tutto entro le prossime ore“. MINI ABBONAMENTI – “I mini abbonamenti Champions? Non c’è stata una vera e propria corsa, ma la vendita ...

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - napolipiucom : Napoli-Liverpool il Maradona quasi sold out: C'è una piccolissima disponibilità. I dettagli #Maradona… - _Davideeee_ : L'ultimo Napoli-Liverpool non é stato tanto brutto. - CorSport : #Napoli-#Liverpool, ci sarà anche #Lavezzi: il grande ritorno del #Pocho per la #Champions ?? - gigibeltrame : Champions League al via su Prime Video: si parte con Napoli Liverpool, mercoledì h21 #digilosofia… -