Napoli-Liverpool cresce l’attesa | il Maradona sarà una bolgia

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 5 settembre 2022)è la prima sfida di Champions League della stagione 2022/23 della squadra di Luciano Spalletti. Una gara dal fascino estremo per segnare il ritorno nella più grande competizione per club a livello europeo per il. Due stagioni senza l’urlo “The Champions” nel catino di Fuorigrotta, pieno in ogni ordine di posto. I tagliandi persono stati polverizzati, con la vendita on line che ha fatto registrare ore di fila per entrare nel sistema di Ticket One. C’è una voglia incredibile di Champions League in casa azzurra ed i tifosi hanno risposto presente. Insigne doppietta inutile con magnifico tiro a volo: ma il Toronto crolla Cinquantamila spettatori pertutto esaurito, resta ancora qualche ...