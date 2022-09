Napoli-Liverpool, corse metropolitane straordinarie dopo la partita (Di lunedì 5 settembre 2022) Napoli rafforza i trasporti per una serata speciale. Sono previste corse metropolitane straordinarie della Linea 2 dopo il match di Champions League tra la squadra di Spalletti e il Liverpool in programma mercoledì 7 settembre alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, in modo da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. Dalle ore 23.10 saranno cinque le corse supplementari in partenza dalla stazione di Napoli Campi Flegrei, di cui quattro in direzione Napoli Gianturco e una in direzione Pozzuoli. Sarà ammesso a bordo ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 settembre 2022)rafforza i trasporti per una serata speciale. Sono previstedella Linea 2il match di Champions League tra la squadra di Spalletti e ilin programma mercoledì 7 settembre alle ore 21.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di, farà circolare treni metropolitani della Linea 2 oltre il consueto orario di termine del servizio, in modo da consentire un più agevole deflusso degli spettatori. Dalle ore 23.10 saranno cinque lesupplementari in partenza dalla stazione diCampi Flegrei, di cui quattro in direzioneGianturco e una in direzione Pozzuoli. Sarà ammesso a bordo ...

