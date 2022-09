Napoli - Liverpool | arbitrerà Del Cerro Grande

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - periodicodaily : -Napoli-Liverpool: probabili formazioni e dove vederla - PeriodicoDaily Sport #7settembre #championsleague - sportal_it : Napoli in ansia, si ferma Victor Osimhen: Liverpool a rischio - LeBombeDiVlad : ??ULTIM’ORA – #Napoli, #Osimhen rischia il forfait Le ultime sull'attaccante nigeriano in vista della sfida di… - sscalcionapoli1 : SSC Napoli – Napoli-Liverpool a Del Cerro Grande, un solo precedente con gli azzurri per l’arbitro… -

...delhanno ripreso gli allenamenti in vista di una delle partite più importanti di questo primo scorcio di stagione, il debutto stagionale in Champions League in casa contro ilLa Uefa ha comunicato la composizione della sestina arbitrale alla quale ha deciso di affidare la direzione di, una delle due partite della prima giornata del Gruppo A della Champions League 2022 - '23 insieme a Ajax - ...Il Napoli torna ad allenarsi dopo la vittoria di sabato all'Olimpico contro la Lazio. Il prossimo impegno sarà quello di mercoledì contro il Liverpool in Champions. Ecco le ultime dall ...In 50 mila per la sfida di mercoledì sera al Maradona con gli inglesi. Risentimento muscolare per l'attaccante ...