Napoli - Liverpool | Arbitra Carlos Del Cerro Grande

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - zazoomblog : Napoli il chirurgo Cavallo: 'Lozano? I casi Osimhen e Ospina insegnano. Nessuna maschera sul rientro con il Li… - ilnapolionline : Il Napoli sceglie il 4-3-3 anche contro il Liverpool: il turnover può attendere - - ansacalciosport : Champions: il francese Turpin arbitrerà Inter-Bayern Monaco. Napoli-Liverpool è stata affidata allo spagnolo Del Ce… - ilviboneseweb : Napoli-Liverpool di Youth League, designato l’arbitro calabrese Francesco Cosso -

... ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo , nel corso di Punto Nuovo Sport Show: VENDITA BIGLIETTI - 'Il Maradona non è ancora sold out per, c'è una ......non ha causato una perdita di coscienza e questa è stata già una buona notizia per il. I ...- 'Lozano in dubbio contro ilFortunatamente, da quanto sappiamo, è tutto ok: non ...In 50 mila per la sfida di mercoledì sera al Maradona con gli inglesi. Risentimento muscolare per l'attaccante ...Torna la Champions e il Napoli si prepara alla super sfida contro il Liverpool: Spalletti teme l'emergenza, due i big a rischio esclusione ...