Napoli-Liverpool, al Maradona ci sarà anche Lavezzi (Di lunedì 5 settembre 2022) Napoli-Liverpool, Lavezzi torna al Maradona Il Napoli mercoledì farà il suo esordio contro il Liverpool in Champions, con il Maradona che con ogni probabilità registrerà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 settembre 2022)torna alIlmercoledì farà il suo esordio contro ilin Champions, con ilche con ogni probabilità registrerà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ??? #NapoliLiverpool, dirige il match lo spagnolo Del Cerro Grande - marcopirla : RT @Mzucchiatti95: A Napoli 5 corse metropolitane straordinarie dopo la partita col Liverpool. A Roma stop ai mezzi pubblici per una fin… - TheClash976 : RT @Mzucchiatti95: A Napoli 5 corse metropolitane straordinarie dopo la partita col Liverpool. A Roma stop ai mezzi pubblici per una fin… - gamonapoli : Ma quindi non ho capito per vedere Napoli / Liverpool devo farmi @amazonprimenow ? Ma ch sfaccimm!! - BuonAndrew : RT @Mzucchiatti95: A Napoli 5 corse metropolitane straordinarie dopo la partita col Liverpool. A Roma stop ai mezzi pubblici per una fin… -