Napoli, 56enne senza fissa dimora ucciso: forse per "battesimo da killer" o per provare la pistola

Il 31 luglio è stato ucciso Davide Fogler, un senza fissa dimora che ogni tanto prestava servizio come parcheggiatore. L'omicidio è avvenuto a Napoli, nel quartiere Bagnoli. Ora, a distanza di settimane, emergono nuove ipotesi su quanto accaduto: fra le ipotesi al vaglio della Procura c'è anche quella del "battesimo del killer" o di un delitto per gioco. Lo riferiscono Il Mattino e La Repubblica edizione Napoli. Inizialmente si pensava a un incidente, poi i nuovi elementi dopo l'autopsia. Tra le piste anche lo sparo per provare una pistola. Diverse persone potrebbero aver assistito all'ingresso del o degli assassini, all'interno del basso dove viveva la vittima 56enne.

