Muore in casa, il corpo scoperto solo dopo 10 giorni (Di lunedì 5 settembre 2022) Morto in casa da almeno dieci giorni, la salma recuperata dai vigili del fuoco. Si tratta di Sante Brocco , classe 1953. Ad allertare i soccorsi è stato un vicino che non lo aveva più visto uscire. Il ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 settembre 2022) Morto inda almeno dieci, la salma recuperata dai vigili del fuoco. Si tratta di Sante Brocco , classe 1953. Ad allertare i soccorsi è stato un vicino che non lo aveva più visto uscire. Il ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Muore in #casa, il corpo scoperto solo dopo 10 giorni #Frosinone - leggoit : Muore in #casa, il corpo scoperto solo dopo 10 giorni #Frosinone - byunsoirr : @gianner Ed io ricordo bene l’ultima volta in cui bombardarono casa mia. Chi muore per mano della grande democrazia… - gazzettamantova : Mantova, muore di malore in casa, lo trovano i vigili del fuoco L’allarme dato dalla sorella della vittima - sospironi : RT @non6comevorrei: nn voglio più la mia vita ma così tanto che ogni volta che metto piede fuori casa desidero inconsciamente che m rapisca… -