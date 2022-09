angiuoniluigi : RT @leggoit: Movida choc, maxi-rissa al porto tra decine di minorenni. Il video: «Fermateli prima che ci scappi il morto» - leggoit : Movida choc, maxi-rissa al porto tra decine di minorenni. Il video: «Fermateli prima che ci scappi il morto» -

leggo.it

Calci, pugni al volto, una violenza inaudita tra giovani quella ripresa dal cellulare da uno degli spettatori della rissa a San Leone, paese affacciato sul mare ...Colpi di pistola in aria da uno scooter in corsa in piazza Trieste e Trento nella serata di sabato. Poco distante c’era stato il ferimento di un pregiudicato Il consigliere regionale Borrelli diffonde ...